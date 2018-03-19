Hollanda’da yeni gözde: Çılbır

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve bir dönem Osmanlı padişahlarının sofralarını süsleyen çılbır, şimdi de Hollanda'da kahvaltı dünyasının yükselen yıldızı oldu. Mutfak tarihçisi Charlotte Kleyn ve gurme yazarı Mara Grimm, Parool gazetesinde çılbırla ilgili geniş bir yazı kaleme aldı. Amsterdam'da 15 yıl öncesinde kahvaltı için sadece kahve, sahanda yumurta ve kruvasan satan dükkanlar bulunduğunu belirten yazarlara göre bugün adım başı kahvaltı salonu açılması sevindirici bir durum. Ancak kötü olan yanı ise bütün kahvaltı mönülerinin neredeyse birbirinin kopyası olması. Hemen hemen bütün kahvaltı salonlarında öne çıkan seçenekler; avakadolu tost, ev yapımı granola ve yulaf ezmesi. Hollandalı gurmelere göre, sıkıcı mönülerin alternatifi artık "kahvaltı dünyasının yükselen yıldızı" diye nitelendirdikleri çılbır var.

'İLAHİ BİR KARIŞIM'

?Grimm, "Yoğurtlu haşlanmış yumurtadan oluşan bu yemek, aslen Türkiye'den geliyor" diyor. Çılbırın, 15. yüzyılda Osmanlı sultanlarının en sevdiği kahvaltı olduğu bilgisini veren Hollandalı gurme, hayranlığını şu sözlerle açıklıyor: Ilık sarımsaklı yoğurt ve dokunduğunda sarısı dışarı akan haşlanmış yumurta, 'ilahi bir karışım.' Biraz pul biber ve eritilmiş birkaç kaşık tereyağ ise bu eşsiz lezzetin tamamlayıcı unsurları. Tanrım! Ne kadar lezzetli... Hollandalı yemek uzmanlarına göre, İngiltere'nin başkenti Londra bu lezzeti daha önce keşfetmiş. Kahvaltı menülerinde çılbır, "Türk yumurtası" adıyla sunuluyor. Londra, ABD'deki Los Angeles ve New York, Avustralya'nın Sidney kenti ile birlikte kahvaltı eğilimlerine yön veren bir kent. Mara Grimm'e göre kahvaltı modasını belirleyen Londra sayesinde, çılbır dünyayı fethederek birçok ülkede kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olabilir.