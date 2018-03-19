Putin'den -12 derecede zafer konuşması!

Bağımsız aday olarak seçimlere katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 74'ün üzerinde oy aldı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu saat 18.00 itibarıyla seçime katılım oranının yaklaşık yüzde 60 olduğunu duyurdu. Kremlin'in en büyük endişesi katılım oranıydı. Zira, bu seçim, Putin'in politikalarına yönelik "halkoylaması" olarak görülüyordu.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin'den bu yana, 18 yıllık iktidarıyla Rusya'nın en uzun süre görev yapan lideri olan Putin'in, seçimlerde yarışan sekiz rakibine oy sayısı olarak ezici bir fark atacağı tahmin ediliyordu.

Oyların yüzde 95'inin sayılmasının ardından, Putin'in aldığı oy sayısının 52.6 milyon olduğu kaydedildi. Bu rakamın Rusya tarihi için bir rekor olduğu belirtildi.

FARK YÜZDE 60'TAN FAZLA

Hürriyet'in haberine göre Vladimir Putin'in en yakın rakibi, Komünist Parti adayı Pavel Grudinin oldu. Grudinin yaklaşık yüzde 13 oy aldı. İlk olarak 1991'de Boris Yeltsin'e karşı yarışan ve kaybeden Rusya Liberal Demokratik Partisi'nin milliyetçi lideri Vladimir Jirinovskiy ise yüzde 6.2'de kaldı.

İki kez art arda başkan seçilmesinin ardından, Rusya Anayasası'nın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012 yıllarında başbakanlık görevini üstlenen Putin, 2012'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63.6'sını alarak tekrar başkan seçilmişti.

RUSYA-BATI KAVGASI ÖN PLANDA

Rusya Merkez Seçim Komisyonu başkanı Ella Pamfilova, seçim sırasında ciddi ihlâllerin yaşanmadığını, küçük ve yerel ölçekte şikâyetler geldiğini duyurdu. Komisyona yönelik siber saldırının önlendiği de belirtildi. Sonuçların gelmesiyle birlikte Rus televizyon kanalları Moskova-Batı kavgasını ön plana çıkardı. Ekranlara çıkarılan birçok analist, "Putin artık Batı'yla tüm Rusya halkı adına konuşacak gücü kazandı" yorumunu yaptı.

-12 DERECEDE ZAFER KONUŞMASI

Rusya lideri Putin, seçim zaferinin netleşmesinin ardından hem Rusya'ya hem de dünyaya Kızıl Meydan'dan seslendi. -12 derecede yaklaşık 30 bin taraftarına hitap eden Putin, "Bu soğuk gecede buraya toplandığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte Rusya adına önemli işler yapacağız" dedi. Elde ettiği sonucun daha dinamik çalışmak için ilham verdiğini söyleyen Rus lider, "Rusya'nın geleceği için, çocuklarımızın geleceği için el ele vererek büyük Rusya için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

ADAY SOBÇAK 'HİLE' SORUSU

Devlet başkanlığı seçimlerinde liberal muhalefeti temsil eden Kseniya Sobçak yedi aday arasında oyunu son kullanan siyasetçi oldu. Öğleden sonra yerel saatle 14.00 civarında Moskova'nın merkezindeki Beethoven Müzik Okulu'na oğluyla birlikte gelen Sobçak görevlilere hemen, "Bu sandıkta tespit edilen hile olayı var mı" sorusunu yöneltti.

Görevlilerden herhangi bir vukuat yaşanmadığı yanıtını alan Sobçak, "Şimdi oyumu kullanır kullanmak bizim merkeze gidip yapılan yolsuzluk ihbarlarını takibe başlayacağım" dedi. Sobçak oyların yüzde 1.4'ünü alabildi.

DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

Seçime katılımın yüksek olması için gerek devlet gerekse de özel şirketler, çalışanlarına SMS ve e-posta yoluyla seçimlerde oy kullanmaları ve oy kullandıktan sonra yöneticilerini bilgilendirmelerine yönelik talimatlar verdi.

Halkın seçimlere katılımını artırmak için de sandık kurulan yerlerde ücretsiz yiyecek dağıtıldı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri alınırken, her oy kullanma merkezine metal dedektörü yerleştirildi.

Seçimlere katılmasına izin verilmeyen muhalif Aleksey Navalniy ise hem Kseniye Sobçak, hem de diğer liberal aday Girigoriy Yavlinski'yi Putin'e seçimleri kazanmak için yardım etmekle suçladı. Navalniy oy kullanmadığını da söyledi.

Ünlü Rus sinema yönetmeni Karen Şahnazarov, "Alınan sonuç Rusya'nın Batı'dan farklı olarak, kendi yolunda gideceğini net bir şekilde gösterdi. 2018 Rusya seçimlerinde Rusya'ya Avrupa yolu isteyen liberaller sınıfta kaldı" dedi.

UZAYDA OY KULLANDI

Ruslar, ulaşılması güç yerlerde, hatta uzayda bile oy kullandı. Denizde görevde olanlar için gemilerde 218 sandık kuruldu. 7 bin 600'ü aşkın denizci böylece oy kullanabildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli olan Anton Şkaplerov, oyunu yürüngeden verdi ve merkez seçim komisyonuyla görüntülü konuşma yaptı. Kazakistan'daki Baykonur uzay Üssü'nde görevli 8 bini aşkın personel de oy kullandı.

2013'te Rus vatandaşlığına geçen Fransız aktör Gerard Depardieu, oyunu Paris'teki Rusya Büyükelçiliği'nde verdi.