Sri Lanka'da olağanüstü hal kaldırıldı

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın, Müslümanların ev ve iş yerlerinin ateşe verilmesinin ardından sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kandy bölgesindeki olayların diğer yerlere sıçraması endişesiyle 6 Mart'ta ilan ettiği OHAL dün kaldırıldı.

Sirisena, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, ülkedeki kamu güvenliği durumunun değerlendirilmesinin ardından olağanüstü halin kaldırılması talimatını verdiğini belirtti.

ŞİDDDET OLAYLARINI KÖRÜLKEYEN BUDİST ORGANİZASYON LİDERİ GÖZ ALTINA ALINDI

Şiddet olaylarını körüklediği gerekçesiyle aralarında aşırıcı bir Budist organizasyon liderinin de olduğu yaklaşık 300 kişinin olağanüstü hal kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.

Emniyet Sözcüsü Ruwan Gunasekara, Sinhala bir erkeğin, bir grup Müslüman tarafından saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü iddiası üzerine Kandy bölgesinde bazı çetelerin, Müslümanlara ait ev ve iş yerlerini ateşe verdiğini açıklamıştı.

Ülkede Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının ardından Kandy bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

OHAL ÜLKEDEKİ YETERSİZ GÜVENLİK DURUMUNU DÜZELTMEK İÇİN GETİRİLMİŞTİ

6 Mart'ta ilan edilen OHAL'in ayrıntıları açıklanmazken, devlet başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kararın "ülkenin belli başlı kesimlerinde hüküm süren yetersiz güvenlik durumunu düzeltme" amacı taşıdığı ifade edilmişti.

Müslümanlara yönelik şiddet olayları üzerine sosyal paylaşım sitesi Facebook'a getirilen yasak 15 Mart'ta kaldırılmıştı.

Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 75'ini, çoğu Budist olan Sinhalalar oluştururken, Müslümanların oranı ise yüzde 9.