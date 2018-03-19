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Suudi Kral Trump'a milyarlarca dolar verdi!

Amerikan tarihinin en büyük silah satışlarından birini gerçekleştirerek Riyad yönetimine 350 milyar dolarlık silah anlaşması imzalatan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman'ı 4 milyar dolar daha ödemeye ikna etti.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 11:08
Suudi Kral Trump'a milyarlarca dolar verdi!

Washington Post gazetesinde yayımlanan habere göre ABD Başkanı Trump, aralık ayında telefon görüşmesi yaptığı Suud Kralı Selman'a "Ülkelerimizin Suriye'deki çıkarları aynı" diyerek, Suriye'de harcanmak üzere 4 milyar dolar talep etti.

İKNA ETTİ!

Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan habere göre Trump, telefon konuşmasının sonunda Kral Selman'ı, Suriye'de Esed yönetimi, İran ve Rusya'nın planlarına karşı kullanılmak üzere 4 milyar dolar ödemeye ikna etti.

Prens Muhammed bin Selman

Haberde ABD yönetiminin geçtiğimiz ay "Suriye'deki istikrar çabaları" için 200 milyon dolarlık bir kaynak aktardığı hatırlatıldı. Öte yandan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Mısır ve İngiltere'den sonraki durağı olan ABD temasları bugün başlıyor.

ABD ve Suudi Prens belirsizliğe sürüklüyor

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Suudi Kral Trump'a milyarlarca dolar verdi!
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