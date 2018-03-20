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Almanya'da cami önüne domuz başı bırakıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Gronau kentinde bir caminin kapısının önüne domuz başı bırakıldığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 21:32 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 21:34
Almanya'da cami önüne domuz başı bırakıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Gronau kentinde bir caminin kapısının önüne domuz başı bırakıldığı bildirildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden (DİTİB) yapılan açıklamaya göre, DİTİB'e bağlı Gronau Fatih Camisi önüne önceki gün, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce domuz başı bırakıldı.

Gece bırakıldığı düşünülen domuz başının, cami cemaati tarafından fark edilmesinin ardından, cami yönetimi polise haber verdi.

Polis incelemesinin ardından savcılığın, konuyla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

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Almanya'da cami önüne domuz başı bırakıldı
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