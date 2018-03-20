Avrupa’da PKK terörü sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da geçtiğimiz günlerde camilere saldıran terör örgütü PKK/YPG sempatizanları, şimdi de Türklere ait iş yerleri ve özel araçları kundaklıyor.Camilerin Alman polisi tarafından korunamadığını savunan Türk ve Müslüman vatandaşlar, başlattıkları 'teröre karşı nöbet' eylemi ile camilere yönelik saldırıları engelledi. Camilerin korunduğunu gören terör örgütü PKK/YPG sempatizanları bu kez Türklere ait işyeri, dernek ve araçları kundaklamaya başladı.Almanya'daki Türk partisi Alman Demokratlar Birliği'nin yaptığı yazılı açıklamada, "Alman siyasetinin ve medyasının bu saldırılara karşı oldukça sakin ve hatta müstahaktır tarzı karşılamaları, bizlerin Alman hak ve hukukuna olan güvenimizin sarsmasına sebep oluyor" ifadeleri kullanıldı.Bu arada Türkiye'nin Danimarka'daki büyükelçilik binasına molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.İngiltere'nin başkenti Londra'nın Harringey semtindeki bir Türk işletmesi de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısına uğradı.