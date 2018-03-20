Dişişleri: ABD anlamak istemiyor

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DışişleriBakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Afrin'deki duruma ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi. Aksoy, "ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekâtı'nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir" ifadesini kullandı.Zeytin Dalı Harekâtı'nın bir terörle mücadele harekatı olduğunu kaydeden Aksoy, şunları kaydetti: "Kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır."Harekâtın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiasının da her türlü temelden yoksun olduğunu vurgulayan Aksoy, "Suriye'de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşım, terörist bir gruba karşı bir başka terör örgütünün kullanılması ve bu terörist grubun kendi bölücü gündemini ilerleterek sahada oldubittiler yaratmasına, demografik değişiklikler yapmasına göz yumulmasıdır" dedi.