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Hawking’in ‘vasiyeti’ büyük sırrı çözebilir

BBC TÜRKÇE Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018
Hawking’in ‘vasiyeti’ büyük sırrı çözebilir
76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking'in henüz basılmamış bir araştırma makalesini bize miras bıraktığı ortaya çıktı. Bazı uzmanlara göre Hawking'in makalede bahsedilen yeni teorisi, başka evrenlerin varlığına dair gizemi aydınlatabilir. Belçika'daki KU Leuven Üniversitesi'nden Teorik Fizikçi Profesör Thomas Hertog, Hawking'le beraber yazdıkları bu makalenin bir bilim dergisi tarafından değerlendirilmekte olduğunu söyledi. Bu makale, Hawking'in 1983'te yayımladığı Big Bang (Büyük Patlama) teorisinde bahsettiği çoklu evren teorisini bir adım öteye götürüyor. "Sonsuz Şişme'den Yumuşak Bir Çıkış" adı verilen makalede, çoklu "büyük patlamalar"ın izini sürmek için gereken uzay keşif araçlarının nelere sahip olması gerektiğiyle ilgili matematikçilere fikir veriyor.
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Hawking’in ‘vasiyeti’ büyük sırrı çözebilir
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