İngiliz polisinden halka "terörle mücadele edin" çağrısı

Kampanyayla ilgili açıklamada bulunan İngiltere Terörle Mücadele Birimi Ulusal Koordinatörü Neil Basu, geçen yıl polise yapılan 30 binden fazla ihbarın 6 bininin yetkililere yardımcı olduğunu belirterek, "Kaygılandığınız durumları (polise) bildirin. Bu, her iyi vatandaşın, terörle mücadele eden bir vatandaş olabilmesi için bir fırsat." dedi.

2017'DE 5 TERÖR SALDIRISI OLMUŞTU!

Geçen yıl İngiltere'yi sarsan terör eyleminin birinci yıl dönümünden önce açıklanan kampanya kapsamında şüpheli görülebilecek eylemler arasında, internetten sıra dışı şeylerin satın alınması ve bunların teslimatı, varış yerleri belirsiz uzun yolculuklara çıkılması, güvenlik noktaları ile kapalı devre televizyon (CCTV) kameralarının bulunduğu yerlerin fotoğraflanması yer alıyor.

İngiltere, 2017'de Londra ve Manchester'da düzenlenen 5 terör saldırısıyla sarsılmıştı. Toplamda 36 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonucunda ülkede terör tehdit seviyesi, iki kez en üst basamağa çıkarılmış, ordu da bir süreliğine iç güvenlikte devreye girmişti.

Adayı 2018'de de ciddi terör tehditlerinin beklediğini açıklayan İngiliz güvenlik güçleri ile iç güvenlikten sorumlu istihbarat servisi MI5'ın, yaklaşık 3 bin terör şüphelisine karşı 600 kadar soruşturma sürdürdüğü biliniyor.