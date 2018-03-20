Irak'ta kaçırılan 39 Hint işçinin öldürüldüğü belirlendi

Irak'ta 2014 yılında kaçırılan 39 Hint işçinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, parlamentoda yaptığı açıklamada, 2014'te Irak'ta kaçırılan 39 Hindistan vatandaşının Irak'ta teröristler tarafından öldürüldüğünü belirtti.

DNA TESTLERİ SONUCU 38 CESEDİN 2014'TE KAÇIRILAN İŞÇİLERE AİT OLDUĞUNUN BELİRLENDİ

İşçilerin cesetlerinin uydu görüntülerinden yararlanılarak ortaya çıkarılan bir toplu mezarda bulunduğuna işaret eden Swaraj, DNA testleri sonucu 38 cesedin 2014'te kaçırılan işçilere ait olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Swaraj, bir cesette yapılan testlerde de yüzde 70 eşleşme sağlandığını söyledi.

Bakan Swaraj, işçilerin cesetlerin memleketlerine gönderileceğini ifade etti.

Çğu Pencap, Bihar, Himaçal Pradeş ve Bengal eyaletlerinden Irak'a çalışmaya giden işçiler, 2014'te terör örgütü DEAŞ üyeleri tarafından Musul'dan ayrılmaya çalışırken kaçırılmıştı.