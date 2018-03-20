"İsrail işgali istikrarsızlığın en büyük kaynağı"

"Türkiye, Filistin'e insani yardımlar konusunda ve özellikle Gazze odaklı devlet kurumlarına ve devlet kurma çabalarına verdiği desteği sürdürece

"İSRAİL'İN FİLİSTİN TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİ&NBSP;BÖLGEDEKİ İSTİKRARSIZLIĞIN EN BÜYÜK KAYNAĞI"

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin bölgedeki istikrarsızlığın en büyük kaynağı olduğunu belirtti.

Büyükelçi Koru, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki kararının iki devletli çözüm vizyonunu zayıflattığını vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), dönem başkanı Türkiye'nin çağrısıyla İstanbul'da geçen 13 Aralık'ta olağanüstü gündemle toplandığını anımsatan Koru, ABD'nin ve 1980'de İsrail parlamentosunun aldığı benzer bir kararın en güçlü şekilde kınandığını söyledi.

ULUSLARARASI CAMİANIN OYLAMADA FİLİSTİN'E OLAN DESTEĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Koru, aynı kararın BM Genel Kurulunda 21 Aralık'ta yapılan oylamada ezici bir çoğunlukla reddedildiğini ifade ederek uluslararası camianın oylamada Filistin'e olan desteğini bir kez daha gösterdiğine işaret etti.

"Özellikle Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin'de insani durumun çok daha kötüye gittiğine inanıyoruz." diyen Koru, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kısıtlamalarının yıkıcı etkilerinden muzdarip Filistinlilerin kötü durumunu gözden kaçırmaması gerektiğinin altını çizdi.

Koru, Filistin'de daha fazla insani risklerden kaçınmak için barış sürecinin yeniden devreye sokulmasının acil bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bugün Filistin'deki statüko net şekilde sürdürülebilir değil. İsrail'in Filistin topraklarının işgali, hem bölgede hem de ötesinde istikrarsızlığın en büyük kaynağıdır. Türkiye, Filistin'e insani yardımlar konusunda ve özellikle Gazze odaklı devlet kurumlarına ve devlet kurma çabalarına verdiği desteği sürdürecek."