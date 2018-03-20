“Kayıp uçağı Google’ın haritasıyla buldum!”

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Avustralyalı makine mühendisi Peter McMahon, 8 Mart 2014'te kaybolan Malezya Havayolları'nın uçağını bulduğunu öne sürdü. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e 239 kişiyle giden Boeing 777 tipi uçak aniden kaybolmuştu. McMahon, uçağın enkazının Madagaskar ile Reunion Adası yakınlarında bir bölgede bulunduğunu iddia etti. İddialarını Google ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin uydu görüntülerine dayandıran 64 yaşındaki McMahon, bulgularını Avustralya Taşımacılık ve Güvenlik Bürosu'na gönderdiğini, yetkililerin söz konusu görüntülerin MH370 sefer sayılı uçağa ait olabileceğini teyit ettiklerini söyledi.Konuyla alakalı dört Amerikalı uzmanın da Avustralya'ya geldiğini kaydeden McMahon, uçağın kokpitinde kurşun izleri bulunduğunu ve enkazın bu nedenle dünyanın gözlerinden uzak tutulduğunu iddia etti. McMahon'un bahsettiği 4 ABD'li yetkilinin, kurşun izleri dolayısıyla açılabilecek yeni soruşturmalar ve soru işaretlerinin önüne geçmek için Avustralya'ya gittiği iddiası da gazetelerde yer aldı.