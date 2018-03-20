BUGÜN NELER OLDU

Rusya'da pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimini, Vladimir Putin yüzde 76,7 oy oranıyla kazandı. Rusya Merkezi Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, Putin oylarını 2012 seçimlerine 5 milyon 100 bin artırarak 54.4 milyona çıkardı. Putin böylece hem yüzde, hem de oy sayısı olarak 18 yıllık iktidarının rekorunu kırdı. Putin, 2024'e kadar Kremlin'de kalmaya devam edecek.Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Putin'i telefonla arayarak yeniden devlet başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra nisanda Türkiye'de, İran'ın da katılımıyla yapılacak Suriye konulu üçlü zirveye de değinildi. Erdoğan ve Putin, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit ettiler.