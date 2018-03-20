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Rus model Ekaterine Stetsyuk'un başına gelenler 'pes' dedirtti!

Rus model Ekaterina Stetsyuk'un başına gelen korkunç olay dünya medyasında geniş yer aldı! Ekaterina Stetsyuk, Dubai'de lüks bir otelde kendisine saldıran ABD'li iş adamından kaçarken otelin altıncı katından atladı! İşte korkunç olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 20.3.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 16:57
Rus model Ekaterine Stetsyuk'un başına gelenler 'pes' dedirtti!

RUS MANKENİN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

22 yaşındaki Ekaterina Stetsyuk, boğazına bıçak dayadığını iddia ettiği adamı reddetti. İsmi açıklanmayan adamın genç kadına saldırdı. Ekaterine Stetsyuk, adamdan kaçmak isterken otelin altıncı katından atladı.

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Rus model Ekaterine Stetsyuk'un başına gelenler 'pes' dedirtti!
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