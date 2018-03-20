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Rusya'dan An-148 tipi yolcu uçaklarına yasak

Rusya'da geçen ay düşen ve 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle, An-148 tipi yolcu uçağının, Rus havayolu şirketleri tarafından kullanımının yasaklandığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 17:51
Rusya'dan An-148 tipi yolcu uçaklarına yasak

Rusya'da geçen ay 71 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza nedeniyle An-148 tipi uçakların kullanımı yasaklandı.

Rusya Federal Ulaştırma Kurumu (Rostransnadzor) Başkanı Viktor Basargin, Rus medyasına yaptığı açıklamada, An-148 tipi yolcu uçağının kullanımına son verilmesi için Rus havayolu şirketlerine talimat gönderildiğini belirtti.

KAZAYI YAPAN HAVAYOLU ŞİRKETİ'NİN UÇUŞLARI ASKIYA ALINDI

Kazaya ilişkin yapılan tetkikler neticesinde, uçağın ait olduğu Saratov Havayolları şirketinin de uçuşlarının 27 Nisan'a kadar askıya alındığı kaydedildi.

Saratov Havayollarına ait An-148 tipi yolcu uçağı, geçen ay Moskova'da bulunan Domodedovo Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçaktaki 65 yolcu ve 6 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.

Rus Hava Kuvvetleri bünyesinde Ukrayna yapımı An-148 tipi uçaklardan 12 tane bulunurken, özel havayolu şirketlerinde toplam 15 tane An-148 bulunuyordu.

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Rusya'dan An-148 tipi yolcu uçaklarına yasak
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