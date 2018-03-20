Seyfülislam Kaddafi Libya seçimlerinde aday olacak

Libya'da Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin, bu yıl yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağı belirtildi.

Seyfülislam'ın avukatı Halid el-Guveyl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlere girme konusundaki adımın resmi olarak Tunus'ta düzenlenen basın toplantısıyla atıldığını söyledi.

Guveyl, Seyfülislam'ın Libya'yı kurtarma ve onu uluslararası sahadaki eski konumuna döndürmeyi önemsediğini dile getirdi.

Avukat Guveyl, Seyfülislam'ın, dışlama, marjinalleşme ve yabancı müdahalesinin olmadığı yeni Libya'nın inşası için liderliğini yaptığı Libya Halk Kurtuluş Cephesi adına aday olacağını aktardı.

Seyfülislam'ın Libya'da ve serbest olduğunu anlatan Guveyl, ayrıca Seyfülislam Kaddafi'nin Libyalı kabilelerle görüşmeler yaparak uzlaşı konusundaki vizyonunu netleştirme niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.



HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

Devrim sırasında insanlık karşıtı suç işlediği gerekçesiyle Seyfülislam hakkında 2011 yılından bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yakalama kararı bulunuyor. Bu nedenle Libyalı hukukçular Seyfülislam'ın aday olmasına şüpheli yaklaşıyor.

Libya'daki seçimlerin, Birleşmiş Milletlerin eylem planı uyarınca bu yıl yapılması planlanıyor.