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Son dakika: Siirt merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 8 gözaltı

Siirt merkezli Bitlis ve Mersin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 'terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan 8 kişi gözaltına alındı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 17:54 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 18:09
Son dakika: Siirt merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 8 gözaltı

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik Siirt merkezli 3 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Siirt ili Merkez ilçe İnkapı köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına işbirlikçilik, yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 20 Mart 2018 tarihinde Siirt, Bitlis ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, S.O., K.O., Y.D., O.D., B.T., F.T., E.Y., K.O., M.T. ve Z.O. adlı 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış olup, yapılan aramalar neticesinde 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Firari olan 2 şahsı yakalama çalışmaları devem etmektedir. Olay ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir."

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Son dakika: Siirt merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 8 gözaltı
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