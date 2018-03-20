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Sürücüsüz Uber’den ilk ölümlü kaza

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018
Sürücüsüz Uber’den ilk ölümlü kaza
Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkân sağlayan Uber'in sürücüsüz aracı, ABD'de bir yayanın ölümüne neden oldu. Arizona'nın Tempe kentinde sürücüsüz araç testlerine devam eden Uber, karşıdan karşıya geçen Elaine Herzberg'e (49) çarptı. Kaza anında yaya şeridinin dışında olduğu belirtilen kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aracın kaza anında kendini idare ettiği, ancak bir mühendisin denetim için direksiyonun başında olduğu kaydedildi. Uber, kazanın ardından, ABD ve Kanada'da gerçekleştirdiği tüm sürücüsüz araç testlerini askıya aldığını duyurdu.
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Sürücüsüz Uber’den ilk ölümlü kaza
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