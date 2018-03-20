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Time dergisi 300 kişiyi işten çıkaracak!

1923'ten bu yana yayınlanan Time Dergisi'ni satın alan Meredith Corp, 300'e yakın çalışanı işten çıkaracak.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 10:37
Time dergisi 300 kişiyi işten çıkaracak!

Kasım 2017'de , People, Sports Illustrated ve Fortune dergilerinin sahibi Time Inc.'i 1,8 milyar dolara satın alan ABD'li medya şirketi Meredith Corp., 200 ila 300 kişiyi işten çıkaracak.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre tenkisatın nedeni, Time'ın satın alınmasından sonra benzer pozisyonların çakışması. Bu nedenle işten çıkarmalar en çok Time çalışanları etkileyecek.

500 MİLYON DOLARLIK MAALİYET KISITLAMASINA GİDECEK!

Gelecek iki yol içerisinde 500 milyon dolarlık maliyet kısıtlamasına da gitmeyi planlayan Meredith Corp., yakın zamanda da yeni satış stratejisini açıklayacak. Dergilerde reklamcılara daha geniş alan verilmesi ve dijital teklifler bu stratejinin ana çerçevesini oluşturacak.

KOCH KARDEŞLER DESTEKLİYOR

ABD'nin 44'ncü Başkanı Barack Obama'nın sunduğu sağlık reformu Obamacare'e karşı çıkan ve kimyadan petrole, finanstan sağlığa kadar birçok alanda iş yapan Charles ve David Koch kardeşler, Meredith'in finansörleri arasında.

Meredith'e 650 milyon dolarlık hisse veren Koch kardeşlerin şu anda Time'da da hissesi bulunuyor.

İlk sayısını 3 Mart 1923'te basan Time Dergisi, ekimde yaptığı açıklamada haftalık tirajını 3 milyon adetten 2 milyona düşüreceğini duyurmuştu.

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Time dergisi 300 kişiyi işten çıkaracak!
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