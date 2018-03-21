ABD Büyükelçisi’ne ‘it oğlu it’ dedi

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini savunan ve buraların "İsrail'e ait olduğunu" söyleyen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'a "it oğlu it" dedi. ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt Twitter hesabında Abbas'ın açıklamalarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Greenblatt'in eleştirisinin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından da paylaşılması da dikkat çekti.