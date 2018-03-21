Almanya’da Türk kuruluşlarına 38 saldırı

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütü PKK / YPG hedeflerini bertaraf etmesinin ardından Avrupa'da Türk kurumlarına yönelik sürdürülen terör saldırılarında bilanço açıklandı.Alman medyasındaki haberlere göre bu yılın başından itibaren ülkedeki Türk kurumlarına yönelik 38 saldırı gerçekleşti. Alman İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırılan haberlerde Afrin harekatından sonra Türkleri hedef alan saldırıların ciddi şekilde arttığı kaydedildi.Haberlerde Alman polisinin Türklere ait cami, kültür kurumları, restoran gibi kuruluşları hedef alan saldırıların "YPG yanlısı" kişi veya gruplar tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.Geçen yıl ise Almanya'daki Türk kuruluşlarına 13 saldırı düzenlenmişti. Deutsche Welle Türkçe sitesinde yer alan haberde bir Alman yetkilinin geçen hafta Die Welt gazetesine yaptığı açıklama da hatırlatıldı. Yetkili, Türk kuruluşlarına yönelik saldırıların artabileceği ihtimalini göz önünde bulundurduklarını söylemişti.Alman yetkililerin saldırıları öngörmelerine rağmen, güvenlik birimlerinin yeterli önlemleri almaması ise Türklerin sert tepksine neden oluyor. Öte yandan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'da son dönemde artan cami saldırılarına ilişkin, "Bu terör ve şiddet olaylarına karşı demokrasiyi, hukuk devletini ve insan haklarını dilinden düşürmeyenlerin sessiz kalmalarını ve birkaç göstermelik üzüntü ifadesiyle geçiştirmelerini hayret ve ibretle takip ediyoruz" dedi. Bu arada iki gün önce de Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Gronau kentinde bulunan Fatih Camisi'nin önüne domuz başı bırakıldı.