Dizi yıldızı vali adayı

Türkiye'dede gösterilen ABD yapımı TV dizisi "Sex and the City"de rol alan Cynthia Nixon, New York eyaletinin valilik seçimlerinde aday olacağını duyurdu. Dizide Miranda Hobbes karakterini canlandıran Nixon (51), seçilirse New York'un ilk kadın valisi olacak. Eyalette kaliteli eğitime erişimde eşitlik için kampanyalar yürüten Nixon, sosyal medyadan paylaştığı videoda "New York'u seviyorum. Hiçbir zaman başka bir yerde yaşamak istemedim. Ama artık bir şeyler değişmek zorunda" ifadelerini kullandı.