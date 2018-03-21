Esad rejimi Doğu Guta'daki katliamını sürdürüyor

Rejim ve destekçilerinin Doğu Guta'ya bugün düzenlediği aralıksız bombardımanlarda 59 sivil yaşamını yitirdi

Doğu Guta'da Esad rejimi ve destekçilerinin, gün boyu Doğu Guta içerisindeki bütün bölgeleri karadan ve havadan aralıksız bombalamaya devam ettiğini bildirildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye, saldırılarda Duma ilçesinde 56 sivil ölürken, Haresta'da da 3 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil savunma ekiplerinin saldırıların yoğunluğu nedeniyle birçok yerde ölü ve yaralılara ulaşamadığını belirten yetkililer, bombardımanlarda can kaybının daha yüksek olduğunu tahmin ettiklerini aktardı.

ESAD REJİMİNİN, BÖLGEYE YÖNELİK SON 5 GÜNDEKİ SALDIRILARINDA ÖLEN SİVİL SAYISI 150'Yİ GEÇTİ.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK), 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

REJİM SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu geçen hafta, rejimin, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.

MUHALİFLERİN KONTROLÜNDEKİ DOĞU GUTA'DA 400 BİN KİŞİ 5 YILDIR ABLUKA ALTINDA YAŞIYOR.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, Nisan 2017'den itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.