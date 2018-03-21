Hollanda'da PEGIDA üyeleri yargılanmayacak

Hollanda Savcılığı, Enschede kentinde, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç diken İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyelerinin, yargılanmayacağını bildirdi.

"SARF ETTİĞİ SÖZLERİN NE KADAR ŞOK EDİCİ OLSA DA BİR GRUBA YÖNELİK HAKARET YA DA AYRIMCILIK İÇERMİYOR" DENİLDİ

Savcılıktan yapılan açıklamada, PEGIDA üyelerinin, "sarf ettiği sözlerin ne kadar şok edici olsa da bir gruba yönelik hakaret ya da ayrımcılık içermediği" gerekçesiyle yargılanmayacağı belirtildi.

Enschede kentinde yaklaşık iki hafta önce, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikerek mezarlık görüntüsü vermişti.

DAHA ÖNCE DE AYNI ALANA DOMUZ KANI SÜRÜLMÜŞ TAHTADAN HAÇ KOYMUŞLARDI

PEGIDA üyeleri, dört ay önce, aynı cami alanına kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.