İsrail 2007'de Suriye'nin nükleer tesisine yaptığı saldırıyı görüntüsüyle ilk kez açıkladı, bölgeye uyarı yaptı

Üzerindeki 10 yıllık askeri sansür hükmü kaldırılan 6 Eylül 2007 saldırısı, Suriye'nin Deyr el Zor kenti yakınında inşaatı kısmen tamamlanmış olan El Kubar tesisini hedef almıştı.

SALDIRI HAKKINDA HİÇBİR İSRAİLLİ YETKİLİYE KONUŞMA İZNİ VERİLMEMİŞTİ

O tarihte dünyada geniş yankı bulan ve Amerikalı yetkililerin ayrıntılı olarak tartıştıkları saldırı hakkında hiçbir İsrailli yetkiliye konuşma izni verilmemişti.

İsrail ordusu bu sabah erken saatlerde, saldırı sırasında kaydedilen canlı görüntüleri, fotoğrafları ve istihbarat belgelerini açıkladı. Bunlar arasında reaktörün tam isabet aldığı anın görüntüsü de var.

İsrail istihbarat belgelerine göre Kuzey Kore'nin yardımı ile inşa edilmekte olan reaktörün faaliyete geçmesine birkaç ay kalmıştı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD ve uluslararası toplumdan, Suriye'nin müttefiki olan İran'a karşı daha sert önlemler almasını istiyor.

Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise bugün yaptığı açıklamada, "Son yıllarda düşmanlarımızın motivasyonu arttı ama İsrail silahlı kuvvetlerinin (IDF) gücü de aynen arttı" dedi.

"ORTADOĞU'DA HERKES BU DENKLEMİ İÇSELLEŞTİRSE İYİ OLUR."

Askeri operasyona, "İsrail ve bölge için önemli bir tehdit olacak bir nükleer reaktörün Suriye'de inşa edilmekte olduğu" yolunda alınan istihbarat üzerine karar verildiği açıklandı.

İsrail ordusu, 5 Eylül'ü 6 Eylül'e bağlayan gece, 450 km uzaktaki Deyr el Zor'a yapılan harekata sekiz F-16 uçağının katıldığını açıkladı. Saldırıdan sonra verilen askeri raporda, tesisin "tümüyle tahrip edildiği ve hasarın onarılmaz boyutta olduğu" bildirilmiş.