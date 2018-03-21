Son Dakika: Kuzey Irak'taki operasyondan çok çarpıcı kareler!
Son Dakika Haberi: TSK'nın, Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki terör kamplarına yönelik operasyonları zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla sürüyor. Bölgede devam eden operasyonda ise bugün 8 PKK'lının daha etkisiz hale getirilmesi ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38'e yükseldi. TSK, operasyonun topçu birlikleri tarafından da desteklendiğini bildirdi.
Giriş Tarihi: 21.3.2018 14:50Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 14:52
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonlar, zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla devam ediyor.