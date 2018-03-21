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'den küstah açıklaması

Başbakanı Angela , Federal Meclis'te yeni hükümetin politikalarını açıklamak amacıyla yaptığı konuşmada 'nin 'e yönelik operasyonunu eleştirdi.

ANKA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 21:36 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 21:45
Merkel'den küstah Afrin açıklaması
DW Türkçe'ye göre, 'ya yönelik saldırılardan ötürü "Esad rejimini ve ona seyirci kalan 'yı" kınadıklarını belirten , "'nin güvenlikle ilgili tüm meşru menfaatlerine karşın 'de olanlar; binlerce sivilin kovuşturmaya maruz kalması, hayatını kaybetmesi veya kaçmak zorunda kalması kabul edilemez, Bunu da en sert şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haberde, "Merkel ve koalisyon ortağı partiler bir süredir 'da Türkiye'nin Afrin operasyonuna sessiz kalmakla eleştiriliyordu" denildikten sonra Merkel'den kısa süre önce de Almanya Yardımcısı Ulrike Demmer'in Federal hükümetin "Afrin'in bölümünün Türk ordusu tarafından ele geçirilmesine" ilişkin haberleri "büyük bir kaygıyla" izlediğini söylediğine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul ise devletler hukukunun, "meşru müdafaa" hakkını operasyona dayanak gösteren Türkiye için de geçerli olduğunu savunarak Türkiye'nin tüm girişimlerinin "gereklilik ve orantılılık" prensipleri ile örtüşmesi gerektiğini ancak federal hükümetin bu konuda "ciddi tereddütleri" olduğunu öne sürdü.
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Merkel'den küstah Afrin açıklaması
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