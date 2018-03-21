Sarkozy gözaltına alındı

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılındaki seçim kampanyasında Libya'nın o dönemki lideri Muammer Kaddafi'den usulsüz yollarla para aldığına dair şüpheler nedeniyle gözaltına alındı. Le Monde gazetesinin haberine göre Paris'te gözaltına alınan eski siyasetçinin Libya bağlantılı usulsüz finansman iddiaları nedeniyle ilk kez sorgulanacağı, gerekli görüldüğü takdirde gözaltı süresinin 48 saati bulabileceği kaydedildi. Fransız basınına göre, kampanya bütçesi 21 milyon euroyu aşmaması gereken Sarkozy'nin, Muammer Kaddafi yönetiminden 50 milyon dolarlık fon aldığı söyleniyor.