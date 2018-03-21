Tillerson ile Afrin ve Menbiç’i görüştü

BUGÜN NELER OLDU

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 13 Mart'ta görevine son verilen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesinde ana gündem TSK'nın Afrin operasyonuydu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin çıkarlarını korumadaki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Bakan Çavuşoğlu'nun, Tillerson ile Menbiç ve Afrin konularını görüşmek üzere 19 Mart'ta yapacağı ABD ziyareti Tillerson'un görevden alınmasıyla ertelenmişti. Tillerson, 31 Mart'a kadar görevine devam edecek.