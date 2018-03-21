Ukrayna, Rusya ile ekonomik iş birliğini bozdu

Yerel basındaki haberlere göre, Bakanlar Kurulu toplantısında, Rusya'nın iş birliği koşullarına aykırı adımlar atması yüzünden, 2011-2020 Rusya ile Ekonomik İşbirliği Programı'nın sona erdirildiği duyuruldu.

Toplantıda, 2014'te Kırım'ı işgal eden Rusya'nın, 2015'te Bağımsız Devletler Topluluğu'nun Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nı Ukrayna için iptal ettiği anımsatıldı.

İki ülke arasında özellikle ekonomi, ticaret, ulaşım, turizm, sosyal ve insani yardım gibi alanlarda iş birliği yapmayı öngören anlaşma, 7 Temmuz 2011'de Moskova'da imzalanmıştı.