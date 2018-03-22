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Bulgaristan Borisov'dan kritik açıklaması

Bulgaristan Boyko Borisov, Varna şehrinde 26 Mart tarihinde düzenlenecek - Zirvesinin gerçekleştirilmemesi için bir neden olmadığını söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 21:02 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 21:09
Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan kritik Türkiye açıklaması

Boyko Borisov, zirvenin hazırlıkları için görüşmelerde bulunmak üzere gittiği 'den yaptığı açıklamada, "Şu an için söylüyorum zirve gerçekleştirilecek. Belki bu toplantı tarafların diyalog içinde kalmaları için son fırsat. Dünyada birçok yerde durum kötüleşti, savaşlar yapılıyor" dedi.

'TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR'
Başbakan Borisov, Varna'daki zirvenin ile arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli olduğunu vurguladı. Borisov, komşuları Türkiye ile düzenli ilişkilere ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı ile diyaloğun devamından yana olduğunu belirtti.

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Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan kritik Türkiye açıklaması
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