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Dışişleri’nden ’e tepkisi

Giriş Tarihi: 22.3.2018
, Almanya Başbakanı Angela 'in AFC Federal Meclisi'nde Zeytin Dalı Harekatı hakkında yaptığı değerlendirmelere sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Merkel'in hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile hem meşru müdafaa hakkını kullanarak milli güvenliğini sağlamayı, hem de 'i teröristlerin elinden kurtararak gerçek sahiplerine iade etmeye hedeflemiştir. Buna karşılık, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgıyoruz."
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Dışişleri’nden Merkel’e Afrin tepkisi
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