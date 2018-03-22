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Son Dakika: ’da sokak karıştı! Göstericiler polisle çatışıyor...

Son Dakika Haberi: ’da demiryolu çalışanlarına yönelik düzenlemelere tepki gösteren kamu çalışanları greve gitti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 15:38
Son Dakika: Fransa’da sokak karıştı! Göstericiler polisle çatışıyor...

Hükümetin demiryolu çalışanlarının statüleri hakkındaki reform planı ve bu çerçevede işten çıkarmaların olacağı ve bunun çıkarılacak bir kararname ile yürürlüğe konulacağı açıklamasına tepki gösteren demiryolu çalışanlarının 3 Nisan'dan itibaren 40 güne yakın grev yapma kararını açıklamalarının, 'da ulaşımı felç edeceği düşünülüyor. Fransa'da grev ve gösteriler nedeniyle demir ve hava yollarında seferlerin büyük bölümü iptal edildi.

Kamu çalışanlarının ları nedeniyle okulların çoğu eğitime ara verirken, lise öğrencileri de kamu çalışanları gibi gösterilere katılmak üzere sokağa indi. Hastaneler ve resmi dairelerde işlerin büyük oranda aksadığı belirtildi.

Fransız Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) İcra Kurulu tarafından yapılan açıklamada, demiryolu çalışanlarının grevi nedeniyle ülkedeki hızlı trenlerin yüzde 60'ı, normal trenlerin yüzde 75'i ve bölgesel trenlerin yüzde 50'sinin sefere çıkmayacağı duyuruldu.

Fransa demiryolu ulaşımında yalnız şehirlerarası trenlerin etkileneceği gibi, bunun yanı sıra, ve banliyölere ulaşımı sağlayan banliyö trenleri ile şehir içi toplu taşıma kurumu RATP'de grev ve gösteriler nedeniyle çok sayıda metro seferlerinin de iptal edildiği açıklandı.

Fransa'da sokaklar karıştı... Göstericiler polisle çatıştı!

12 FARKLI ALANDAN YÜRÜYEREK BASTİLLE MEYDANI'NDA BULUŞACAKLAR

Başkent Paris'te bugün gerçekleştirilecek grev protestosu kapsamında kamu çalışanları ve emekliler ile lise öğrencileri 12 farklı alandan yürüyerek tarihi Bastille Meydanı'nda buluşacak. Hükümetin yeniden yapılanma planı kararlarına tepki olarak başkent Paris dışında çok sayıda şehirde memurlar, emekliler, öğrenciler gösterisi düzenleyecek.

Ülkedeki genel grevden, hava ulaşımı da etkileniyor. Grev nedeniyle, Paris'te bulunan üç büyük havalimanındaki uçuşların yüzde 30'una yakın uçuşun iptal edileme ihtimali bulunduğu kaydedildi. Uluslararası uçuşların şimdilik grevden etkilenmeyeceği belirtiliyor.

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Son Dakika: Fransa’da sokak karıştı! Göstericiler polisle çatışıyor...
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