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'da Türk marketi kundaklandı!

'nın Grenoble kentinde önceki gece Türklere ait bir markette çıkan yangında yaralanan ve hastaneye kaldırılan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 09:39
Fransa'da Türk marketi kundaklandı!

Yerel La Dauphine gazetesinde yer alan bilgilere göre, gece yarısından hemen sonra, Grenoble'da bulunan Uğur Market'te yangın çıktı.

Haberde, güvenlik kameralarının markete bir kundaklama girişimini tesbit ettiği ve olay yerine çağrılan polis ve itfaiyenin müdahalesi sonrası yangının söndürüldüğü, alevlerin sıçradığı yan dükkanda olduğu tesbit edilen bir kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ TÜRK VATANDAŞI DEĞİL

AA'nın haberine göre, mağazada uyuduğu tespit edilen bu kişinin, kaldırıldığı hastanede bugün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi. 'nin Lyon Başkonsolosu Özgür Çakar, dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği anlaşılan bu kişinin Türk vatandaşı olmadığının öğrenildiğini söyledi.

Çakar ayrıca, yangının kundaklama sonucu çıktığının kesinleştiği bilgisini verdi. Yangında 8 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Marketin yangında büyük hasar gördüğü, itfaiye ekiplerinin sabah 06.00'ya kadar süren çalışmaları sonucu market ve çevresindeki binaların güvenli hale getirildiği belirtildi.

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Fransa'da Türk marketi kundaklandı!
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