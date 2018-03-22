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yandaşları SPD binasını işgal etti

Giriş Tarihi: 22.3.2018
, kucak açtığı terör örgütü YPG/'nın eylemleriyle uğraşıyor. Frankfurt kentindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet teşkilatı binası YPG/PKK yandaşları tarafından işgal edildi. Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, yaklaşık 50 kişinin SPD'nin Fischerfeldstrasse'deki binasına girdiği ve binaya üzerinde "Özgür Afrin" yazan afiş ve terör örgütüne ait paçavralar astığı ifade edildi. Polisin çevredeki caddeleri trafiğe kapattığı ancak olaya müdahalede bulunmadığı aktarıldı. Haberde, terör örgütü yandaşlarının PKK'ya yönelik yasağın kaldırılmasını istediği de kaydedildi.
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PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
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