Şam’a roket İdlib’e bomba: 55 ölü

Suriye
'deki İdlib
gerginliği
azaltma bölgesi
sınırları içinde yer alan
Serakib ilçesine uçakların düzenlediği
saldırıda çoğu çocuk 20 sivil yaşam
ını
yitirdi. Anadolu Ajansı'na göre okuldan
çıkan bir grup öğrenci uçakların hedefi
oldu. Uçak sesini duyarak bir mağaraya
kaçan çocukların buna rağmen hava saldırısında
hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte
yandan başkent Şam'da bir çarşıyı hedef
alan roketli saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti.
Suriye devlet televizyonu, saldırının Doğu Guta
'dan yapıldığını ileri sürdü.