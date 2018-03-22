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’a roket ’e bomba: 55 ölü

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Şam’a roket İdlib’e bomba: 55 ölü
'deki gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Serakib ilçesine uçakların düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 20 sivil yaını yitirdi. Anadolu Ajansı'na göre okuldan çıkan bir grup öğrenci uçakların hedefi oldu. Uçak sesini duyarak bir mağaraya kaçan çocukların buna rağmen hava saldırısında hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan başkent Şam'da bir çarşıyı hedef alan roketli saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti. Suriye devlet televizyonu, saldırının 'dan yapıldığını ileri sürdü.
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Şam’a roket İdlib’e bomba: 55 ölü
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