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Stockholm Camisi'nin kapısına gamalı haç çizildi

’in başkenti Stockholm’de bir cami ya hedef oldu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 16:12
Stockholm Camisi'nin kapısına gamalı haç çizildi

Stockholm Camisi yönetiminden yapılan açıklamada caminin kapısına bir kez daha gamalı haç çizildiği belirtildi.

Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada caminin bu tip lara yıllardır maruz kaldığı vurgulanarak ''Cami üyelerimiz ve cemaatimiz, bu tür saldırılardan dolayı son derece tedirgin. Maalesef çok sayıda ırkçı saldırıya uğramamıza rağmen, hükümet ve nefret söylemine karşı bir şey yapamadı.'' ifadeleri kullanıldı.

devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, 2017'de Stockholm Camisi'ne 22 ırkçı saldırı düzenlendi. 2018'nin başından bu yana ise cami, 23 kez saldırganların hedefi oldu.

Almanya'da cami arsasına haçlar dikildi

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Stockholm Camisi'nin kapısına gamalı haç çizildi
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