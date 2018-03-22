YouTube'dan ilave kısıtlama

Video paylaşım sitesi YouTube, ateşli silahlarla ilgili içeriğe sahip videolara ilave kısıtlamalar getirdi. Google'un sahibi olduğu YouTube, uygulama çerçevesinde ateşli silahlar, yüksek kapasiteli şarjör ile susturucu gibi silah aksesuarının yapımını ve montajını anlatan içeriklere kısıtlama getirdi.

SİLAH VE AKSESUARLARININ SATIŞIYLA İLGİLİ İÇERİKLERE DE YASAK GELDİ

Video paylaşım sitesinin aynı zamanda silah ve aksesuarlarının satışıyla ilgili içeriklere de yasak getirdiği kaydedildi.

YouTube, ateşli silahlarla ilgili kısıtlama uygulamasına geçen yıl başlamıştı. Yapılan şikayetleri dikkate alan site, ateşli silahlarla ilgili reklamları video kategorilerinden çıkarmıştı.

SİLAH VE BOMBA YAPIMIYLA İLGİLİ VİDEOLAR NEDENİYLE ELEŞTİRİLİYORDU

Çok sayıda silahlı saldırıya sahne olan ABD'de Google silah ve bomba yapımıyla ilgili videolara yer verdiği için sert bir biçimde eleştiriliyor.

YouTube'da "nasıl silah yapılır" araması, milyonlarca video ile sonuçlanıyor.