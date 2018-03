ABD’de 3 haftada 4’üncü kar fırtınası

ABD'de 3 haftada 4'üncü kez etkisini gösteren kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Ülkenin kuzeyinde yaşanan soğuk ve yoğun kar fırtınası nedeniyle 4 bin 400 uçuş iptal edildi. Şiddetli fırtına, New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Connecticut eyaletlerinde hayatı felç ederken bazı bölgelerdeki okullarda eğitime ara verildi. Fırtına nedeniyle New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 'acil durum' ilan edilirken Atlas Okyanusu'na kıyısı olan bölgelerde sel felaketi uyarısında bulunuldu. Yetkililer, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması konusunda halkı uyardı.

