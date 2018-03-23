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’de 3 haftada 4’üncü kar fırtınası

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Giriş Tarihi: 23.3.2018
ABD’de 3 haftada 4’üncü kar fırtınası

'de 3 haftada 4'üncü kez etkisini gösteren kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Ülkenin kuzeyinde yaşanan soğuk ve yoğun kar fırtınası nedeniyle 4 bin 400 uçuş iptal edildi. Şiddetli fırtına, , , Massachusetts, Pennsylvania, Connecticut eyaletlerinde hayatı felç ederken bazı bölgelerdeki okullarda eğitime ara verildi. Fırtına nedeniyle New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 'acil durum' ilan edilirken Atlas Okyanusu'na kıyısı olan bölgelerde sel felaketi uyarısında bulunuldu. Yetkililer, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması konusunda halkı uyardı.

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ABD’de 3 haftada 4’üncü kar fırtınası
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