Almanya'dan Esed rejimine kınama

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Demmer, "Bombardımanı şiddetle kınıyoruz. Ülkedeki rejim, Rus desteği ile şehirde mahsur kalan insanları yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor ve bu BM Güvenlik Konseyinin talep ettiği ateşkesi ihlal ediyor" "Türkiye'nin, insan hakları iddialarını araştırmaya ve sorumluları cezalandırmaya hazır olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin Afrin'de yağmacılara karşı önlemler aldığı ve insani yardım yaptığı yönündeki haberleri de dikkate aldık"

Alman hükümetince, Doğu Guta'da sürdürülen bombardımanlar kınandı ve Türkiye'nin Afrin'deki insan hakları ihlallerini araştırma kararından da memnuniyet duyulduğu bildirildi.

"BOMBARDIMANI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman hükümetinin, Doğu Guta'daki bombardımanlara son verilmesi için neler yaptığını sorması üzerine, Suriye'deki tüm çatışmaların durdurulması yönünde BM Güvenlik Konseyinin aldığı 2401 numaralı kararı desteklediklerini belirterek, "Bombardımanı şiddetle kınıyoruz. Ülkedeki rejim, Rusya desteği ile şehirde mahsur kalan insanları yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor ve bu BM Güvenlik Konseyinin talep ettiği ateşkesi ihlal ediyor." dedi.

"RUSYA'DAN ESED REJİMİNE BASKI YAPMASINI VE BM KARARLARINI UYGULAMASINI BEKLİYORUZ"

Bölgedeki sivil halkın sistematik şekilde şehirden kaçışa zorlandığını, bu insanların ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini ifade eden Demmer, "Rusya'dan, Esed rejimine yoğun şekilde baskı yapmasını ve Moskova tarafından da kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararını uygulamasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN AFRİN'DE YAĞMACILARA KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLERİ DİKKATE ALDIK"

Demmer, bir gazetecinin, Afrin'deki duruma ilişkin sorusu üzerine sivil halkın korunmasının ve insanlara yardım edilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin, insan hakları iddialarını araştırmaya ve sorumluları cezalandırmaya hazır olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin Afrin'de yağmacılara karşı önlemler aldığı ve insani yardım yaptığı yönündeki haberleri de dikkate aldık." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr da AB dışişleri bakanlarının pazartesi günü Brüksel'de bir araya gelerek Doğu Guta'daki gelişmeleri ele aldıklarını, Alman hükümetinin tüm uluslararası toplantılarda ve çeşitli düzeylerde bombardımanların durdurulması yönünde çaba harcadığını söyledi.

Afrin'deki gelişmeleri de endişeyle izlediklerini ve Türkiye'den bölgede itidalli bir tutum izlemesini beklediklerini dile getiren Adebahr, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da kendisini telefonla arayarak tebrik eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriye konusunda görüştüklerini sözlerine ekledi.