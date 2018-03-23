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’dan Trump- Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklama

'dan, -ABD Başkanı görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 22:17 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 02:02
Beyaz Saray’dan Trump- Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklama

ile ABD Başkanı arasındaki telefon görüşmesinde, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldığı bildirildi.

'dan yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, "NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın iş birliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, son olarak 24 Ocak 2018'de telefon görüşmesi yapmıştı.

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Beyaz Saray’dan Trump- Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklama
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