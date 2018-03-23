Fransa’da Türk marketi kundaklandı

Fransa
'nın
Grenoble kentinde Türk
lere ait bir markette çıkan yangın
da bir kişi hayatını kaybetti. Yerel La Dauphine gazetesinin haberine göre, Grenoble'daki Uğur Market'te yangın çıktı. Haberde, güvenlik kameralarının markete bir kundaklama girişimini tesbit ettiği, polis ve itfaiyenin müdahalesi sonrası yangının söndürüldüğü ve alevlerin sıçradığı yan dükkânda olduğu tesbit edilen bir kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Hastanede hayatını kaybeden yaralının Türk olmadığı açıklandı. Lyon Başkonsolosu Özgür Çakar, yangının kundaklama sonucu çıktığının kesinleştiği bilgisini verdi. 8 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi.