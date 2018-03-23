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, firari lar siyasetçiler hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardı

Yüksek Mahkemesi, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira hakkında uluslararası, aralarında eski Başkanı 'un da olduğu firari 5 siyasetçi hakkında da Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 22:51
İspanya, firari Katalanlar siyasetçiler hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardı

Yüksek Mahkeme, 25 ayrılıkçı hakkında bağımsızlık girişimindeki rolleri nedeniyle yargılama kararı almasının ardından firari Katalan politikacılar için harekete geçildi.

Mahkeme, bugünkü duruşmaya katılmayan ve "sürgün yolunu" seçtiğini açıklayan (ERC) Genel Sekreteri Rovira hakkında uluslararası, aralarında eski Başkanı 'un da olduğu 5 firari hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardı.

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"ROVIRA, İSVİÇRE'YE KAÇTI"

resmi haber ajansı EFE, yargı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rovira'nın 'ye kaçtığını yazdı.

Rovira'nın yanı sıra, bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçiler Carles Puidemont (), Antoni Comin (Belçika), Meritxell Serret (Belçika), Lluis Puig (Belçika), Clara Ponsati (İskoçya) ve Anna Gabriel (İsviçre) firari durumda.

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Gabriel hakkında herhangi bir karar alınmadığı bildirildi.

Öte yandan, bugün alınan karar çerçevesinde aralarında Katalonya Özerk Yönetimi başkan adayı Jordi Turull'un da olduğu 5 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin daha tutuklanmasına karar verildi. Son kararla, bağımızlık girişimi nedeniyle isyanla suçlanarak tutuklanan ayrılıkçı Katalanların sayısı 9'a çıktı.

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Bağımsızlık girişimi nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen 28 Katalandan 9'u tutuklandı, 9'u kefaletle serbest bırakıldı, 7'si kaçtı, kalan 3 kişiye ise herhangi bir suçlama yönetilmedi.

Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlara 30 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

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İspanya, firari Katalanlar siyasetçiler hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardı
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