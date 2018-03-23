"Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum"

İngiltere'de henüz 17 yaşındayken 'EuroMillions' isimli şans oyununda büyük ikramiye kazanan Jane Park, loto şirketine dava açmaya hazırlanıyor. İngiltere'nin en genç loto kazananı Jane Park Tüm Avrupa'da oynanabilen şans oyunu EuroMillions'ta dört sene önce bir servet kazandı.Ancak Park'ın hayatı büyük ikramiyeyi kazanmasıyla tamamen değişti.
Giriş Tarihi: 23.3.2018 10:43Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 10:56
Bundan beş yıl önce İngiltere'de lotodan 1 milyon pound büyük ikramiye kazanan Jane Park, şimdi de kendini tepeden tırnağa "yeniden yarattı."