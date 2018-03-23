Prenslerin silinen sahnesi DVD’de

İNGİLTERE Kraliyet Ailesi'nden Prens William ve Prens Harry'nin Star Wars serisinin son filmi The Last Jedi / Son Jedi'daki sahneleri gün yüzüne çıktı. Prens kardeşler geçen aralık ayında vizyona giren filmde bir sahnede yer almıştı. İkili, bir sahnede yüzleri maskeli şekilde "fırtına askeri" rolünde boy göstermişti. Ancak filmin beyaz perde versiyonunda söz konusu sahne yayımlanmamıştı. Gerekçe olarak Prens William'ın boyunun fırtına askerlerine göre uzun olması gösterilmişti. İngiliz basınına göre, nisanda piyasaya çıkması beklenen DVD'nin ekstra sahneler bölümünde Prens William ile Prens Harry'nin olduğu bölüme de yer verildi.

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