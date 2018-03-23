Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Prenslerin silinen sahnesi DVD’de

Prenslerin silinen sahnesi ’de

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Prenslerin silinen sahnesi DVD’de

Kraliyet Ailesi'nden ve 'nin serisinin son filmi The Last Jedi / Son Jedi'daki sahneleri gün yüzüne çıktı. Prens kardeşler geçen aralık ayında vizyona giren filmde bir sahnede yer almıştı. İkili, bir sahnede yüzleri maskeli şekilde "fırtına askeri" rolünde boy göstermişti. Ancak filmin beyaz perde versiyonunda söz konusu sahne yayımlanmamıştı. Gerekçe olarak Prens William'ın boyunun fırtına askerlerine göre uzun olması gösterilmişti. İngiliz basınına göre, nisanda piyasaya çıkması beklenen 'nin ekstra sahneler bölümünde Prens William ile Prens Harry'nin olduğu bölüme de yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Prenslerin silinen sahnesi DVD’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN