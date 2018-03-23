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: 'da sığınağa bombalı saldırı

haberi...'de, Esad rejimi ve destekçilerinin 'da bir sığınağa saldırı düzenledi.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 10:00
Son dakika: Doğu Guta'da sığınağa bombalı saldırı

'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin başkent 'da abluka altında tuttuğu 'nın Arbin beldesinde bir sığınağa düzenlenen saldırıda, 37 sivil yanarak hayatını kaybetti.

NAPALM BOMBASI SALDIRISI

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları açıklamaya göre, Doğu Guta'nın Arbin beldesinde sivillerin saklandığı bir sığınağa savaş uçakları yakıcı "napalm" bombası saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere toplam 37 sivil yanarak yaşamını yitirdi. Rejim ve 'nın şiddetli hava saldırıları nedeniyle bölgedeki siviller sığınaklardan dışarı çıkamıyor.

Rejim ve destekçileri, Doğu Guta'yı tamamen ele geçirmek için 19 Şubat'tan itibaren saldırılarını yoğunlaştırmış, 3 Mart'ta kara operasyonu başlatmıştı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed güçlerinin Doğu Guta'da bazı bölgeleri ele geçirmesiyle onbinlerce kişinin rejim bölgesine göç ederken, akıbetleri bilinmiyor.

Doğu Guta, anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen yönetiminin garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, son aylarda Rus hava kuvvetlerinin de desteğiyle saldırılarını şiddetlendirdi.

BM, Esed'i çocuklara karşı işlenen savaş suçlarının sorumlusu olarak gösterdi

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Son dakika: Doğu Guta'da sığınağa bombalı saldırı
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