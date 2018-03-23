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’da tur otobüsü yoldan çıktı: 18 ölü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Tayland’da tur otobüsü yoldan çıktı: 18 ölü

'ın kuzeydoğusunda bir tur otobüsünün yoldan çıkması sonucu 18 kişi öldü. PBS televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Nakhon Ratchasima bölgesinde önceki gece meydana gelen da 18 kişi yaşamını yitirdi, 33 yolcu yaralandı. Otobüstekilerin, Kamboçya sınırında sahil bölgesi Chanthaburi'den Kalasin'e dönüş yolunda olduğu, kazanın bir virajda meydana geldiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre, Tayland, 'dan sonra ölümlü trafik kazalarında dünya ikincisi.

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Tayland’da tur otobüsü yoldan çıktı: 18 ölü
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