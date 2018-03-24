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dan köprüde korkutan trafiği

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Giriş Tarihi: 24.3.2018
Camdan köprüde korkutan turist trafiği
'in Hebei eyaletinde bulunan 230 metre yükseklikteki tabanlı köprü nefesleri kesiyor. Aynı anda yüzlerce in üzerinde yürüdüğü ve tamamen dolan Hongyagu Köprüsü büyük heyecan yarattı. Yakın zamanda açılan yaklaşık 500 metre uzunluğundaki cam geçit, günde 20 bin turisti ağırlıyor. Dünyanın en uzun cam köprüsü olduğu belirtilen geçidin, çok güvenli olduğu ve aynı anda bin kişiyi taşıyabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor. Bin 77 cam panelden oluşan 70 ton ağırlığındaki köprü dünyanın dört bir köşesinden gelen heyecan tutkunlarını ağırlıyor.
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Camdan köprüde korkutan turist trafiği
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