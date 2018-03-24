Camdan köprüde korkutan turist trafiği

Çin
'in Hebei eyaletinde bulunan 230 metre yükseklikteki cam
tabanlı köprü nefesleri kesiyor. Aynı anda yüzlerce turist
in üzerinde yürüdüğü ve tamamen dolan Hongyagu Köprüsü büyük heyecan yarattı. Yakın zamanda açılan yaklaşık 500 metre uzunluğundaki cam geçit, günde 20 bin turisti ağırlıyor. Dünyanın en uzun cam köprüsü olduğu belirtilen geçidin, çok güvenli olduğu ve aynı anda bin kişiyi taşıyabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor. Bin 77 cam panelden oluşan 70 ton ağırlığındaki köprü dünyanın dört bir köşesinden gelen heyecan tutkunlarını ağırlıyor.