Esad Doğu Guta’da sığınağı vurdu!

Suriye'de Beşar Esad rejiminin başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Arbin beldesinde bir sığınağa düzenlediği saldırıda, 37 sivil yanarak hayatını kaybetti. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları açıklamaya göre, savaş uçakları sığınağa yakıcı "napalm" bombası saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu kaydedildi.

TAHLİYE DEVAM EDİYOR

Bu arada rejim ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da Esad yanlısı güçlerle ile muhalif örgütlerden Ahrar Şam grubunun, çarşamba günü 7 bin 500 sivilin tahliyesi için anlaşmasının ardından, bölgeden ayrılan ilk konvoy İdlib kehtine ulaştı. Öte yandan ABD güçlerinin Suriye'nin petrol zengini Deyr ez Zor'un güneydoğusunda yeni bir askeri üs kurduğu ve bölgeye askeri yığınak yaptığı duyumlarının ardından Suriye ordusu kentin doğusuna silah ve askeri ekipman sivkiyatına başladı.