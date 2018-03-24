Finlandiya’da silahlı saldırgan paniğe yol açtı

Finlandiya'nın Oululu kentindeki bir fen bilimleri üniversitesinin kampusunda silahlı şüpheli bir kişinin bulunduğu haberi üzerine geniş çaplı bir operasyonun başlatıldığı belirtildi. Dün öğleden sonra Teuvo Pakkalankatu Caddesi üzerindeki kampusta, şüphelinin sırt çantasında silah bulunduğunu ileri sürmesi üzerine polisin okula akın ettiği ve önlem olarak öğrencilerin sınıftan çıkarılmasına izin verilmediği bildirildi. polis Twitter'dan yaptığı açıklamada, herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını duyurdu.

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